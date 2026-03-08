POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 07./08.03.2026

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Samstag, den 07.03.2026, um 14:25 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Mann aus Drebber mit einem Pkw die Bundesstraße 69 in 49377 Vechta, von Diepholz kommend in Richtung Schneiderkrug. Kurz vor der Abfahrt zur Lohner Straße geriet der Pkw aus bisher unbekannter Ursache alleinbeteiligt ins Schlingern, überschlug sich und kam nach links von ...

mehr