Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 06.03./07.03.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe / OT Markhausen - Trunkenheit im Straßenverkehr-

Am 06.03.2026, gegen 23:30h, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Friesoythe einen 61-jährigen Pkw-Fahrer in 26169 Friesoythe/OT Markhausen. Während der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte für die Beeinflussung von alkoholischen Getränken. Ein Test am mobilen Alcomaten bestätigt diesen Verdacht. Der Test ergab einen Wert von 0,76 Promille. Dem 61-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren.

Bösel -Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss-

Am 07.03.2026, gegen 00:55h, befuhr eine 61-jährigen Böselerin mit ihrem Pedelec den Bernethsdamm, 26219 Bösel. Hier stürzte sie mit ihrem Pedelec und verletzte sich leicht. Ein Test am mobilen Alcomaten ergibt einen Wert von 1,54 Promille. Der 61-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr in Verbindung mit einem Verkehrsunfall.

