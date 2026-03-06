Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Osnabrück und der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

+++ Umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen in mehreren Bundesländern aufgrund des Verdachts der gewerbsmäßigen Bandenhehlerei +++

Am Mittwoch, den 04.03.2026, wurden in den frühen Morgenstunden diverse Lagerhallen, Geschäftshäuser und Wohnungen in Hamburg, Elmshorn, Bremen, Neustadt am Rübenberge, Lüneburg und Dörverden durchsucht.

Hintergrund der umfangreichen Durchsuchungsmaßnahmen in insgesamt neun Objekten in vier Bundesländern, die per Beschluss durch das Amtsgericht Osnabrück angeordnet wurden, sind zwei seit November 2025 geführte Ermittlungsverfahren der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter der Sachleitung der Schwerpunktstaatsanwaltschaft, unter anderem zur Bekämpfung besonderer Formen des bandenmäßigen Diebstahls, bei denen insgesamt sieben Personen im Fokus der Ermittlungen wegen gewerbsmäßiger Bandenhehlerei stehen.

Die Verfahren beruhen auf einem weiteren Ermittlungskomplex der Schwerpunktstaatsanwaltschaft, welcher anlässlich eines bandenmäßigen Diebstahls vom 31.05.2025 eingeleitet worden war. An jenem Tag waren in Niedersachsen von der Ladefläche eines LKW ca. 9.000 Apple-Produkte in einem Gesamtwert von ca. 1.500.000,- EUR entwendet worden. Im November 2025 ergab sich ein neuer Ermittlungsansatz, als zwei Personen versuchten, einen Teil der am 31.05.2025 entwendeten Geräte aus den Niederlanden wieder ins Bundesgebiet einzuführen. Im Zuge der sich nun anschließenden Ermittlungen konnten fünf weitere Personen identifiziert werden, die in Verdacht stehen, als Auftraggeber, Logistiker oder Kuriere an der Weiterveräußerung und dem damit einhergehenden Transport der Geräte beteiligt gewesen zu sein. Bei den nun insgesamt 7 Beschuldigten handelt es sich um Männer im Alter zwischen 32 und 56 Jahren mit Wohnsitzen in Elmshorn, Lüneburg, Bremen, Neustadt am Rübenberge und Oldenburg. Schon bis zur Durchführung der Durchsuchungsmaßnahmen vom 04.03.2026 war es den Behörden gelungen, insgesamt 160 der am 31.05.2025 abhanden gekommenen Apple-Produkte im Gesamtwert von mehr als 100.000,- EUR sicherzustellen.

Bei den am 04.03.2026 durchgeführten Durchsuchungsmaßnahmen, die auch zum Antreffen der Beschuldigten führten, konnten zahlreiche mobile Datenträger und Dokumente aufgefunden und sichergestellt werden. Zudem wurden weitere 32 weitere originalverpackte Apple-Produkte beschlagnahmt, die indes noch einer weiteren Analyse zugeführt werden müssen. Nach Durchführung der Maßnahmen erfolgte in Absprache mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft Osnabrück die Entlassung der Beschuldigten. Die Ermittlungen dauern an.

An den Durchsuchungsmaßnahmen waren zahlreiche Einsatzkräfte beteiligt, darunter Beamtinnen und Beamte des Landeskriminalamtes Hamburg, des Landeskriminalamtes Bremen, der Kriminalpolizeistelle Elmshorn, der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, des Polizeikommissariats Neustadt am Rübenberge sowie der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen (Bereitschaftspolizei Lüneburg und Oldenburg).

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell