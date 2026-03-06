PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Osnabrück und der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

+++ Umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen in mehreren Bundesländern aufgrund des Verdachts der gewerbsmäßigen Bandenhehlerei +++

Am Mittwoch, den 04.03.2026, wurden in den frühen Morgenstunden diverse Lagerhallen, Geschäftshäuser und Wohnungen in Hamburg, Elmshorn, Bremen, Neustadt am Rübenberge, Lüneburg und Dörverden durchsucht.

Hintergrund der umfangreichen Durchsuchungsmaßnahmen in insgesamt neun Objekten in vier Bundesländern, die per Beschluss durch das Amtsgericht Osnabrück angeordnet wurden, sind zwei seit November 2025 geführte Ermittlungsverfahren der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter der Sachleitung der Schwerpunktstaatsanwaltschaft, unter anderem zur Bekämpfung besonderer Formen des bandenmäßigen Diebstahls, bei denen insgesamt sieben Personen im Fokus der Ermittlungen wegen gewerbsmäßiger Bandenhehlerei stehen.

Die Verfahren beruhen auf einem weiteren Ermittlungskomplex der Schwerpunktstaatsanwaltschaft, welcher anlässlich eines bandenmäßigen Diebstahls vom 31.05.2025 eingeleitet worden war. An jenem Tag waren in Niedersachsen von der Ladefläche eines LKW ca. 9.000 Apple-Produkte in einem Gesamtwert von ca. 1.500.000,- EUR entwendet worden. Im November 2025 ergab sich ein neuer Ermittlungsansatz, als zwei Personen versuchten, einen Teil der am 31.05.2025 entwendeten Geräte aus den Niederlanden wieder ins Bundesgebiet einzuführen. Im Zuge der sich nun anschließenden Ermittlungen konnten fünf weitere Personen identifiziert werden, die in Verdacht stehen, als Auftraggeber, Logistiker oder Kuriere an der Weiterveräußerung und dem damit einhergehenden Transport der Geräte beteiligt gewesen zu sein. Bei den nun insgesamt 7 Beschuldigten handelt es sich um Männer im Alter zwischen 32 und 56 Jahren mit Wohnsitzen in Elmshorn, Lüneburg, Bremen, Neustadt am Rübenberge und Oldenburg. Schon bis zur Durchführung der Durchsuchungsmaßnahmen vom 04.03.2026 war es den Behörden gelungen, insgesamt 160 der am 31.05.2025 abhanden gekommenen Apple-Produkte im Gesamtwert von mehr als 100.000,- EUR sicherzustellen.

Bei den am 04.03.2026 durchgeführten Durchsuchungsmaßnahmen, die auch zum Antreffen der Beschuldigten führten, konnten zahlreiche mobile Datenträger und Dokumente aufgefunden und sichergestellt werden. Zudem wurden weitere 32 weitere originalverpackte Apple-Produkte beschlagnahmt, die indes noch einer weiteren Analyse zugeführt werden müssen. Nach Durchführung der Maßnahmen erfolgte in Absprache mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft Osnabrück die Entlassung der Beschuldigten. Die Ermittlungen dauern an.

An den Durchsuchungsmaßnahmen waren zahlreiche Einsatzkräfte beteiligt, darunter Beamtinnen und Beamte des Landeskriminalamtes Hamburg, des Landeskriminalamtes Bremen, der Kriminalpolizeistelle Elmshorn, der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, des Polizeikommissariats Neustadt am Rübenberge sowie der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen (Bereitschaftspolizei Lüneburg und Oldenburg).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
i.V. u. i.A. PHKin Bley
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 10:21

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - Festnahme nach Ladendiebstahl Am Donnerstag, 5. März 2026, gegen 11.20 Uhr, entwendeten ein Heranwachsender und ein 21-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz Elektronikzubehör in einem Elektrofachmarkt in der Großen Straße in Damme. Sie konnten jedoch durch Zeugen gestellt werden, welche die Polizei alarmierten. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete die vorläufige Festnahme zur ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 10:09

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Es liegen aktuell keine Meldungen vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle Telefon: 04471/1860-104 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 10:09

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cappeln - Dieseldiebstahl In der Zeit zwischen Dienstag, 3. März 2026, 17.00 Uhr und Donnerstag, 5. März 2026, 08.20 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person Diesel aus einem Bagger, welcher auf einem Feld in der Krapendorfer Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen. Cloppenburg - Diebe stehlen Kupferfallrohre In der Zeit zwischen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren