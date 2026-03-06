Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Festnahme nach Ladendiebstahl

Am Donnerstag, 5. März 2026, gegen 11.20 Uhr, entwendeten ein Heranwachsender und ein 21-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz Elektronikzubehör in einem Elektrofachmarkt in der Großen Straße in Damme. Sie konnten jedoch durch Zeugen gestellt werden, welche die Polizei alarmierten. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete die vorläufige Festnahme zur Vorbereitung der Hauptverhandlung an. Beide Männer sollen heute einem Richter vorgeführt werden.

Vechta - Einbruch in Spielothek

Am Freitag, 6. März 2026, gegen 2:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in eine Spielothek in der Lohner Straße ein. Dort brachen sie Spielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Die Schadensumme konnte noch nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Visbek - Rohbau angegangen

Am Donnerstag, 05. März 2026, gegen 19.00 Uhr drangen zwei Personen in der Straße Hagstedt in ein leerstehendes, im Umbau befindliches Wohnhaus. Der Geschädigte wurde auf darauf aufmerksam und konnte eine weibliche und eine männliche Person samt Hund feststellen, welche allerdings zu Fuß flüchten konnten. Die hinzugerufene Polizei hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und ging bereits ersten Hinweisen nach. Dabei konnte bereits eine tatverdächtige Frau ermittelt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943 0 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Sonntag, 22. Februar 2026 und Sonntag, 1. März 2026 wurde ein Holztisch am Aussichtsturm Lohne in der Steinfelder Straße durch Feuer beschädigt. Weiterhin wurden Glasscherben rund um den Turm und die Sitzgruppe hinterlassen. Die Reinigungs- und Instandsetzungskosten belaufen sich auf ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Lohne unter 04442/808460.

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 5. März 2026, gegen 13.45 Uhr, fuhr ein 25-jähriger Autofahrer aus Dinklage auf der Straße Burgesch, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Am Pkw waren zudem falsche, nicht zugelassene Kennzeichen angebracht. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Steinfeld - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Freitag, 6. März 2026, gegen 1.00 Uhr, fuhr ein 20-jähriger Autofahrer aus Lastrup auf den Falkenstraße. Bei der Verkehrskontrolle hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Vortest verlief positiv auf THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Mittwoch, 4. März 2026, 17.00 Uhr und Donnerstag, 5. März 2026, 08.15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer eines Fahrzeugs vermutlich beim Rangieren eine Gartenmauer im Honkomper Weg. Der Fahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Steinfeld unter 05492/960660 entgegen.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Am Donnerstag, 5. März 2026, gegen 11.25 Uhr, kam es auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Ein 87-jähriger Fußgänger war unvermittelt auf die Fahrbahn getreten, um diese zu überqueren. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß zwischen Fußgänger und einem 64-jährigen Fahrer eines Pkw, wodurch der Fußgänger stürzte. Der 87-jährige wurde schwer verletzt und mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 5. März 2026, gegen 15.45 Uhr fuhr eine 74-jährige Pedelec-Fahrerin aus Vechta auf Visbeker Damm aus Fahrtrichtung Visbek kommend in Fahrtrichtung Vechta. Eine jugendliche E-Scooter-Fahrerin aus Vechta befuhr die Straße Stoppelmarkt in Richtung Visbeker Damm. In Höhe der Einmündung kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden am Pedelec. Die 74-jährige Frau wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

