PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Unbekannter verursacht Schwelbrand

Am Mittwoch, 04. März 2026 gegen 12:00 Uhr kam es zu einer Brandentwicklung auf einer Grünfläche am Visbeker Damm. Unbekannte Verursacher hatten zuvor Asche und Gartenabfälle abgeladen. Der Brand konnte durch die Polizei gelöscht werden. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Steinfeld - Pkw Brand

Am Mittwoch, 04. März 2026 gegen 18:45 Uhr befuhr ein 18-jähriger Heranwachsender aus Steinfeld mit seinem Pkw die Bahnhofstraße, als es zu einem Technikausfall im Pkw kam. Der 18-Jährige konnte den Pkw noch auf ein Tankstellengelände lenken, als dieser plötzlich im Bereich des Motors Feuer fing. Ein zufällig vorbeifahrender Spülwagen kann den Brand schon vor Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr ablöschen und somit einen Pkw Vollbrand verhindern. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person / Verursacher flüchtig

Am Mittwoch, 04. März 2026 gegen 06:35 Uhr befuhr ein 18-jähriger Heranwachsender aus Diepholz meinem Pedelec den Radweg entlang der B 214 in Richtung Steinfeld. Hierbei wurde er von einem derzeit unbekannten Verkehrsteilnehmer mit einem S-Pedelec überholt. Es kam zu einer seitlichen Berührung, wodurch der 18-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Der unbekannte drehte sich noch kurz um, setzte seine Fahrt aber dennoch fort. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 10:32

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Es liegen derzeit keine Meldungen vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle POKin Julia Göken Telefon: 04471/1860-204 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 10:31

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Schornsteinbrand Am Mittwoch, 04. März 2026 gegen 10:50 Uhr kam es zu einer Brandentwicklung im Schornstein eines Einfamilienhauses in der Orchideenstraße. Nach Rücksprache mit der eingesetzten Freiwilligen Feuerwehr Cloppenburg sei es mutmaßlich zu keiner Beschädigung gekommen. Essen (Old.) - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei Bislang unbekannte Täter besprühten in der ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 19:00

    POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek / Höltinghausen - Größerer Stromausfall im Bereich der Gemeide Emstek - Instandsetzung angelaufen Am Mittwoch, den 04.03.2026, wurde durch einen Anwohner der Schützenstraße in Höltinghausen gegen 15:55 Uhr eine Rauchentwicklung an einem Trafokasten eines hiesigen Energiebetreibers festgestellt. Im Bereich der Schützenstraße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren