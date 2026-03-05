Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Unbekannter verursacht Schwelbrand

Am Mittwoch, 04. März 2026 gegen 12:00 Uhr kam es zu einer Brandentwicklung auf einer Grünfläche am Visbeker Damm. Unbekannte Verursacher hatten zuvor Asche und Gartenabfälle abgeladen. Der Brand konnte durch die Polizei gelöscht werden. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Steinfeld - Pkw Brand

Am Mittwoch, 04. März 2026 gegen 18:45 Uhr befuhr ein 18-jähriger Heranwachsender aus Steinfeld mit seinem Pkw die Bahnhofstraße, als es zu einem Technikausfall im Pkw kam. Der 18-Jährige konnte den Pkw noch auf ein Tankstellengelände lenken, als dieser plötzlich im Bereich des Motors Feuer fing. Ein zufällig vorbeifahrender Spülwagen kann den Brand schon vor Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr ablöschen und somit einen Pkw Vollbrand verhindern. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person / Verursacher flüchtig

Am Mittwoch, 04. März 2026 gegen 06:35 Uhr befuhr ein 18-jähriger Heranwachsender aus Diepholz meinem Pedelec den Radweg entlang der B 214 in Richtung Steinfeld. Hierbei wurde er von einem derzeit unbekannten Verkehrsteilnehmer mit einem S-Pedelec überholt. Es kam zu einer seitlichen Berührung, wodurch der 18-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Der unbekannte drehte sich noch kurz um, setzte seine Fahrt aber dennoch fort. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

