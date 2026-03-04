POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Emstek / Höltinghausen - Größerer Stromausfall im Bereich der Gemeide Emstek - Instandsetzung angelaufen

Am Mittwoch, den 04.03.2026, wurde durch einen Anwohner der Schützenstraße in Höltinghausen gegen 15:55 Uhr eine Rauchentwicklung an einem Trafokasten eines hiesigen Energiebetreibers festgestellt. Im Bereich der Schützenstraße wurde umgehend ein Stromausfall ersichtlich. Die Freiwillige Feuerwehr Emstek rückte zusammen mit dem Notdienst des Energiebetreibers zur Einsatzstelle aus und konnte einen technischen Defekt im Trafokasten feststellen. In etwa eine Stunde später meldeten Anwohner der Brinkmannstraße ebenfalls eine Rauchentwicklung an einem Trafokasten, einhergehend mit einem flächendeckenden Stromausfall. Nach bisheriger Erkenntnis führte der technische Defekt im Trafokasten der Schützenstraße zu einer Überlastung des zweiten Trafokastens.

Der Stromausfall betraf nach derzeitiger Schätzung ca. 3000 Haushalte, aktuell sind immer noch etliche Haushalte ohne Strom. Betroffen waren und sind insbesondere die Gemeinde Emstek, Westeremstek sowie Teile Emstekerfelds. Der Energiebetreiber sowie eine Fachfirma arbeiten aktuell unter Hochdruck an der Behebung des Problems, die betroffenen Straßen sind gesperrt. Nach einer bisherigen Schätzung wird es noch in etwa zwei bis drei Stunden andauern die Stromzufuhr wieder herzustellen. Nach bisheriger Erkenntnis ist ein Fremdverschulden ausgeschlossen, vielmehr gilt ein technischer Defekt als ursächlich.

Da es aufgrund des Stromausfalls zu einem Ausfall des Festnetzes kommen kann wird betroffenen Haushalten empfohlen, Mobilfunkgeräte für Notfälle betriebsbereit zu halten. Sowohl die 110, als auch die 112 sind grundsätzlich über das Mobilfunknetz weiterhin zu erreichen.

Sollte es dennoch zu Störungen im Mobilfunknetz kommen, wird im Bedarfsfall empfohlen, Kontakt zu Nachbarn oder Angehörigen in unmittelbarer Umgebung aufzunehmen.

