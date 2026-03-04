PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek / Höltinghausen - Größerer Stromausfall im Bereich der Gemeide Emstek - Instandsetzung angelaufen

Am Mittwoch, den 04.03.2026, wurde durch einen Anwohner der Schützenstraße in Höltinghausen gegen 15:55 Uhr eine Rauchentwicklung an einem Trafokasten eines hiesigen Energiebetreibers festgestellt. Im Bereich der Schützenstraße wurde umgehend ein Stromausfall ersichtlich. Die Freiwillige Feuerwehr Emstek rückte zusammen mit dem Notdienst des Energiebetreibers zur Einsatzstelle aus und konnte einen technischen Defekt im Trafokasten feststellen. In etwa eine Stunde später meldeten Anwohner der Brinkmannstraße ebenfalls eine Rauchentwicklung an einem Trafokasten, einhergehend mit einem flächendeckenden Stromausfall. Nach bisheriger Erkenntnis führte der technische Defekt im Trafokasten der Schützenstraße zu einer Überlastung des zweiten Trafokastens.

Der Stromausfall betraf nach derzeitiger Schätzung ca. 3000 Haushalte, aktuell sind immer noch etliche Haushalte ohne Strom. Betroffen waren und sind insbesondere die Gemeinde Emstek, Westeremstek sowie Teile Emstekerfelds. Der Energiebetreiber sowie eine Fachfirma arbeiten aktuell unter Hochdruck an der Behebung des Problems, die betroffenen Straßen sind gesperrt. Nach einer bisherigen Schätzung wird es noch in etwa zwei bis drei Stunden andauern die Stromzufuhr wieder herzustellen. Nach bisheriger Erkenntnis ist ein Fremdverschulden ausgeschlossen, vielmehr gilt ein technischer Defekt als ursächlich.

Da es aufgrund des Stromausfalls zu einem Ausfall des Festnetzes kommen kann wird betroffenen Haushalten empfohlen, Mobilfunkgeräte für Notfälle betriebsbereit zu halten. Sowohl die 110, als auch die 112 sind grundsätzlich über das Mobilfunknetz weiterhin zu erreichen.

Sollte es dennoch zu Störungen im Mobilfunknetz kommen, wird im Bedarfsfall empfohlen, Kontakt zu Nachbarn oder Angehörigen in unmittelbarer Umgebung aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 11:57

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Diebstahl aus Rohbau In der Zeit zwischen Montag, 02. März 2026 18:00 Uhr bis Dienstag, 03. März 2026 07:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter in ein Wohngebiet in der Steinfelder Straße und entwendeten aus einer im Rohbau befindlichen Wohnanlage mehrere hundert Meter Zuleitungskabel. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gelände. Weitere Kabel wurden augenscheinlich zur ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 11:56

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person / Verursacher unter Einfluss von Betäubungsmitteln Am Mittwoch, 04. März 2026 gegen 00:10 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann aus Barßel mit seinem Pkw die Barßeler Straße in Richtung Frieosoythe. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der 35-Jährige wurde leicht verletzt. Im Rahmen der ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 11:55

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Es liegen derzeit keine aktuellen Meldungen vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle POKin Julia Göken Telefon: 04471/1860-204 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren