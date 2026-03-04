Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person / Verursacher unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Mittwoch, 04. März 2026 gegen 00:10 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann aus Barßel mit seinem Pkw die Barßeler Straße in Richtung Frieosoythe. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der 35-Jährige wurde leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme räumte er zudem, zuvor THC konsumiert zu haben. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

