PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Lastrup

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - mehrere Personen nach Einbruch in Firmengelände in vorläufig festgenommen

Am Montag, 02. März 2026 gegen 20:12 Uhr meldeten Mitarbeitende einer Sicherheitsfirma, dass sich zwei vermummte Personen widerrechtlich auf einem Firmengelände in der Straße Im Eichengrund bewegen würden. Zeitgleich wurde ein verdächtiges Fahrzeug auf dem Gelände einer naheliegenden Tankstelle an der Bundesstraße gemeldet.

Einsatzkräfte der Polizei Cloppenburg und Löningen begaben sich daraufhin unverzüglich zum Einsatzort. Über den Sicherheitsdienst wurde mitgeteilt, dass die zwei vermummten Personen soeben fluchtartig das Gelände verlassen hatten.

In unmittelbarer Nähe zum Ereignisort kam den eingesetzten Beamten ein Fahrzeug entgegen, dessen Beschreibung zur Fahrzeugbeschreibung auf dem Gelände der Tankstelle passte. Das Fahrzeug konnte kontrolliert werden. Im Pkw befanden sich drei Männer, im Alter von 40, 42 und 42 Jahren. Sie begründen ihren Wohnsitz außerhalb Deutschlands. Anhand der übermittelten Personenbeschreibung sowie der bereits durch den Sicherheitsdienst zur Verfügung gestellten Lichtbilder erhärtete sich der Tatverdacht gegen die Insassen. Im Fahrzeug konnten zudem mutmaßliche Maskierungs- und Tatwerkzeuge sichergestellt werden.

Noch am Abend wurde der Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft Oldenburg über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Dieser ordnete die vorläufige Festnahme der drei Personen sowie die Sicherstellung der Mobiltelefone an. Die Männer wurden anschließend dem Gewahrsamsbereich der PI Cloppenburg/Vechta zugeführt.

Seitens der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurden am 03. März für die drei Männer Haftbefehle beantragt, ein Haftrichter des AG Cloppenburg lehnte eine Untersuchungshaft jedoch ab. Anschließend wurden die Männer aus den Maßnahmen entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 11:20

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Derzeit liegen keine aktuellen Meldungen vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle POKin Julia Göken Telefon: 04471/1860-204 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 11:20

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Saterland - Einbruch in Partyservice Am Montag, 02. März 2026 gegen 23:51 Uhr verschafften sich derzeit unbekannte männliche Täter Zugang zu den Räumlichkeiten eines Partyservices in der Carl-Benz-Straße. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Eine Schadenssumme steht derzeit noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 11:19

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Garrel/Varrelbusch - Einbruch in Einfamilienhaus Am Montag, 02. März 2026 in der Zeit zwischen 12:00 Uhr bis 19:34 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände eines Hofes in der Straße Flugplatzweg, OT Varrelbusch, und verschafften sich gewaltsam Zugang zum dortigen Einfamilienhaus. Eine Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren