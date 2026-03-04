Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Lastrup

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - mehrere Personen nach Einbruch in Firmengelände in vorläufig festgenommen

Am Montag, 02. März 2026 gegen 20:12 Uhr meldeten Mitarbeitende einer Sicherheitsfirma, dass sich zwei vermummte Personen widerrechtlich auf einem Firmengelände in der Straße Im Eichengrund bewegen würden. Zeitgleich wurde ein verdächtiges Fahrzeug auf dem Gelände einer naheliegenden Tankstelle an der Bundesstraße gemeldet.

Einsatzkräfte der Polizei Cloppenburg und Löningen begaben sich daraufhin unverzüglich zum Einsatzort. Über den Sicherheitsdienst wurde mitgeteilt, dass die zwei vermummten Personen soeben fluchtartig das Gelände verlassen hatten.

In unmittelbarer Nähe zum Ereignisort kam den eingesetzten Beamten ein Fahrzeug entgegen, dessen Beschreibung zur Fahrzeugbeschreibung auf dem Gelände der Tankstelle passte. Das Fahrzeug konnte kontrolliert werden. Im Pkw befanden sich drei Männer, im Alter von 40, 42 und 42 Jahren. Sie begründen ihren Wohnsitz außerhalb Deutschlands. Anhand der übermittelten Personenbeschreibung sowie der bereits durch den Sicherheitsdienst zur Verfügung gestellten Lichtbilder erhärtete sich der Tatverdacht gegen die Insassen. Im Fahrzeug konnten zudem mutmaßliche Maskierungs- und Tatwerkzeuge sichergestellt werden.

Noch am Abend wurde der Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft Oldenburg über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Dieser ordnete die vorläufige Festnahme der drei Personen sowie die Sicherstellung der Mobiltelefone an. Die Männer wurden anschließend dem Gewahrsamsbereich der PI Cloppenburg/Vechta zugeführt.

Seitens der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurden am 03. März für die drei Männer Haftbefehle beantragt, ein Haftrichter des AG Cloppenburg lehnte eine Untersuchungshaft jedoch ab. Anschließend wurden die Männer aus den Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell