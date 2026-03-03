PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel/Varrelbusch - Einbruch in Einfamilienhaus

Am Montag, 02. März 2026 in der Zeit zwischen 12:00 Uhr bis 19:34 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände eines Hofes in der Straße Flugplatzweg, OT Varrelbusch, und verschafften sich gewaltsam Zugang zum dortigen Einfamilienhaus. Eine Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Akku eines Pedelecs geriet in Brand

Am Montag, 02. März 2026 gegen 17:02 Uhr geriet der Akku eines Pedelecs in Brand. Das Pedelec stand vor einem Wohnhaus in der Eisenbahnstraße. Der Brand konnte durch Zeugen und Anwohner eigenständig gelöscht werden, wodurch ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert wurde. Es wurde niemand verletzt. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

