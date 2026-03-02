PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Verteilerkasten beschädigt

Am Sonntag, den 01.03.2026, beschädigte ein unbekannter Täter zwischen 00:00 Uhr und 11:50 Uhr einen Verteilerkasten am Gehweg der Straße Am Ziegeleiteich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

