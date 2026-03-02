Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta
Cloppenburg/Vechta (ots)
Steinfeld - Verteilerkasten beschädigt
Am Sonntag, den 01.03.2026, beschädigte ein unbekannter Täter zwischen 00:00 Uhr und 11:50 Uhr einen Verteilerkasten am Gehweg der Straße Am Ziegeleiteich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.
