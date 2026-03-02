POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg und dem Südkreis

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Molbergen / Peheim - Wohnungseinbruchdiebstahl - Tresor entwendet

Am Samstag, den 28.02.2026, drangen unbekannte Täter in der Zeit von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Herrensand ein. Zuvor öffneten sie gewaltsam ein Fenster und durchsuchten im Anschluss sämtliche Räumlichkeiten nach Diebesgut. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Tresor entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Garrel - Einkaufswagen beschädigt PKW

Am Samstag, den 28.02.2026, zwischen 11:30 Uhr und 11:55 Uhr, beschädigte eine unbekannte Person, nach bisherigen Erkenntnissen mit einem Einkaufswagen, einen geparkten PKW Skoda Octavia auf einem Parkplatz an der Böseler Straße. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

