PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg und dem Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen / Peheim - Wohnungseinbruchdiebstahl - Tresor entwendet

Am Samstag, den 28.02.2026, drangen unbekannte Täter in der Zeit von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Herrensand ein. Zuvor öffneten sie gewaltsam ein Fenster und durchsuchten im Anschluss sämtliche Räumlichkeiten nach Diebesgut. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Tresor entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Garrel - Einkaufswagen beschädigt PKW

Am Samstag, den 28.02.2026, zwischen 11:30 Uhr und 11:55 Uhr, beschädigte eine unbekannte Person, nach bisherigen Erkenntnissen mit einem Einkaufswagen, einen geparkten PKW Skoda Octavia auf einem Parkplatz an der Böseler Straße. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 01.03.2026 – 13:06

    POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 28.02./01.03.2026

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Es liegen keine Ereignisse vor. Rückfragen bitte an: Polizeikommissariat Friesoythe - ESD - Grüner Hof 59 Tel. 04491/93390 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 10:24

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Molbergen - Einbruch in Einfamilienhaus Am Samstag, 28. Februar 2026 zwischen 14:45 Uhr und 21:08 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück eines Wohnhauses in der Dwergter Straße. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Hierbei wurde Schmuck in bislang unbekannter Schadenshöhe entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 08:34

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Brand eines Wohnhauses Am Samstag, den 28.02.2026, gegen 21:14 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand einer Erdgeschosswohnung in einem Zwei-Parteien-Haus. Ein 44-Jähriger Bewohner wurde hierbei schwer verletzt und mit Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Neben der Polizei war die Psychosoziale Notfallversorgung sowie die Freiwillige Feuerwehr Lohne mit 50 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren