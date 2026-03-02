Cloppenburg/Vechta (ots) - Molbergen / Peheim - Wohnungseinbruchdiebstahl - Tresor entwendet Am Samstag, den 28.02.2026, drangen unbekannte Täter in der Zeit von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Herrensand ein. Zuvor öffneten sie gewaltsam ein Fenster und durchsuchten im Anschluss sämtliche Räumlichkeiten nach Diebesgut. Nach bisherigen ...

