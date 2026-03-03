Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Einbruch in Partyservice

Am Montag, 02. März 2026 gegen 23:51 Uhr verschafften sich derzeit unbekannte männliche Täter Zugang zu den Räumlichkeiten eines Partyservices in der Carl-Benz-Straße. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Eine Schadenssumme steht derzeit noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Friesoythe - Diebstahl aus Pkw

In der Zeit zwischen Donnerstag, 26. Februar 2026 18:00 Uhr bis Montag, 02. März 2026 06:40 Uhr verschafften sich unbekannte Personen gewaltsam Zugang zu einem Mercedes Sprinter, welcher auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße abgestellt worden war. Aus dem Fahrzeug wurden hochwertige Werkzeuge entwendet. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Saterland/Scharrel - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Sonntag, 01. März 2026 18:00 Uhr bis Montag, 02. März 2026 07:15 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug über eine Strecke von ca. 50m die Schutzplanke entlang der B 72. Der Schaden wurde auf rund 8.000,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Barßel - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person / Verursacher flüchtig

Am Montag. 02. März 2026 gegen 16:11 Uhr befuhr ein 17-jähriger Barßeler mit seinem KKR die Westmarkstraße und beabsichtigte nach links in die Straße Am Deich abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs wurde er von einem derzeit unbekannten Fahrzeugführer mit einem Pkw überholt. Es kam zum Zusammenstoß, der 17-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen silbernen Pkw gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell