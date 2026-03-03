PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Einbruch in Partyservice

Am Montag, 02. März 2026 gegen 23:51 Uhr verschafften sich derzeit unbekannte männliche Täter Zugang zu den Räumlichkeiten eines Partyservices in der Carl-Benz-Straße. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Eine Schadenssumme steht derzeit noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Friesoythe - Diebstahl aus Pkw

In der Zeit zwischen Donnerstag, 26. Februar 2026 18:00 Uhr bis Montag, 02. März 2026 06:40 Uhr verschafften sich unbekannte Personen gewaltsam Zugang zu einem Mercedes Sprinter, welcher auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße abgestellt worden war. Aus dem Fahrzeug wurden hochwertige Werkzeuge entwendet. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Saterland/Scharrel - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Sonntag, 01. März 2026 18:00 Uhr bis Montag, 02. März 2026 07:15 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug über eine Strecke von ca. 50m die Schutzplanke entlang der B 72. Der Schaden wurde auf rund 8.000,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Barßel - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person / Verursacher flüchtig

Am Montag. 02. März 2026 gegen 16:11 Uhr befuhr ein 17-jähriger Barßeler mit seinem KKR die Westmarkstraße und beabsichtigte nach links in die Straße Am Deich abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs wurde er von einem derzeit unbekannten Fahrzeugführer mit einem Pkw überholt. Es kam zum Zusammenstoß, der 17-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen silbernen Pkw gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 11:19

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Garrel/Varrelbusch - Einbruch in Einfamilienhaus Am Montag, 02. März 2026 in der Zeit zwischen 12:00 Uhr bis 19:34 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände eines Hofes in der Straße Flugplatzweg, OT Varrelbusch, und verschafften sich gewaltsam Zugang zum dortigen Einfamilienhaus. Eine Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 09:52

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Derzeit liegen keine presserelevanten Informationen vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle POK Christoph Schomaker Telefon: 04471/1860-104 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 09:52

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Steinfeld - Verteilerkasten beschädigt Am Sonntag, den 01.03.2026, beschädigte ein unbekannter Täter zwischen 00:00 Uhr und 11:50 Uhr einen Verteilerkasten am Gehweg der Straße Am Ziegeleiteich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle POK Christoph Schomaker Telefon: 04471/1860-104 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren