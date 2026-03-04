Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl aus Rohbau

In der Zeit zwischen Montag, 02. März 2026 18:00 Uhr bis Dienstag, 03. März 2026 07:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter in ein Wohngebiet in der Steinfelder Straße und entwendeten aus einer im Rohbau befindlichen Wohnanlage mehrere hundert Meter Zuleitungskabel. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gelände. Weitere Kabel wurden augenscheinlich zur Abholung bereitgelegt. Eine genaue Schadenssumme steht noch nicht fest, sie dürfte im mittleren 4-stelligen Bereich liegen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Vechta - Pkw beschädigt

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Dienstag, 03. März 2026 in der Zeit zwischen 07:45 Uhr bis 11:45 Uhr einen Pkw, Audi A6 in weiß, welcher auf dem Parkplatz eines Schwimmbades in der Straße Dornbusch abgestellt worden war. Durch den unbekannten wurde die Motorhaube verkratzt. Eine Schadensumme liegt derzeit noch nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 02. März 2026 gegen 16:10 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Transporter/Zustellerfahrzeug einen geparkten Pkw, Audi in schwarz. Der Verursacher sei ausgestiegen, habe den Schaden begutachtet und entfernte sich anschließend. Es entstand ein Schaden von ca. 2.000,00 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 03. März 2026 gegen 06:35 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mann aus Lohne mit seinem Pkw die Eschstraße und beabsichtigte auf die Landwehrstraße aufzufahren. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und fuhr in ein gegenüberliegendes Wohnhaus. Der 33-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Zur Absicherung des Gebäudes waren neben der Freiwilligen Feuerwehr Lohne auch das THW Lohne im Einsatz. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 02. März 2026 in der Zeit zwischen 16:40 Uhr bis 18:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, BMW 3er Reihe in schwarz. Der Pkw war auf einem Seitenparkplatz in der Antoniusstraße abgestellt worden. Es entstand ein Schaden von ca. 2.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Dienstag, 03. März 2026 gegen 16:19 Uhr befuhr ein 72-jähriger Mann aus Badbergen mit seinem Pkw die Straße Steinfelder Damm in Richtung Steinfeld. Er beabsichtigte nach links in die Bahnhofstraße abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Sprinter eines 61-jährigen Mannes aus Steinfeld. Der 72-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt, der 61-Jährige verletzte sich leicht. Sie wurden in ein Krankenhaus transportiert.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person

Am Dienstag, 03. März 2026 gegen 19:34 Uhr befuhr ein 19-jähriger Heranwachsender aus Lohne mit seinem Kraftrad die Lohner Straße / L846 aus Steinfeld kommend in Richtung Mühlen. Nach einem bereits abgeschlossenen Überholvorgang kam er aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Trotz sofort eingeleiteter Laienreanimation konnten die eintreffenden Rettungskräfte nur noch den Tod feststellen. Die Lohner Straße war mehrere Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell