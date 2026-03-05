Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Schornsteinbrand Am Mittwoch, 04. März 2026 gegen 10:50 Uhr kam es zu einer Brandentwicklung im Schornstein eines Einfamilienhauses in der Orchideenstraße. Nach Rücksprache mit der eingesetzten Freiwilligen Feuerwehr Cloppenburg sei es mutmaßlich zu keiner Beschädigung gekommen. Essen (Old.) - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei Bislang unbekannte Täter besprühten in der ...

mehr