Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Schornsteinbrand

Am Mittwoch, 04. März 2026 gegen 10:50 Uhr kam es zu einer Brandentwicklung im Schornstein eines Einfamilienhauses in der Orchideenstraße. Nach Rücksprache mit der eingesetzten Freiwilligen Feuerwehr Cloppenburg sei es mutmaßlich zu keiner Beschädigung gekommen.

Essen (Old.) - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Bislang unbekannte Täter besprühten in der Zeit zwischen Dienstag 03. März 2026 15:30 Uhr bis Mittwoch, 04. März 2026 08:00 Uhr ein Abdeckgitter eines Fensters einer Grundschule, einen Stromkasten und Glaselemente einer Bushaltestelle in der Schulstraße mit blauer Farbe. Die Schadenssumme wurde auf ca. 1.500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Tel.: 05434/92470-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell