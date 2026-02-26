Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Die vermisste 12-Jährige aus Stadtallendorf ist wohlauf - Bezug zur Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle vom 26.02.2026, 10:11 Uhr

Giessen (ots)

MARBURG-BIEDENKOPF: Die vermisste 12-Jährige aus Stadtallendorf ist wohlauf - Bezug zur Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle vom 26.02.2026, 10:11 Uhr

Die Suche nach der vermissten 12-Jährigen aus Stadtallendorf kann eingestellt werden. Sie wurde wohlbehalten aufgefunden. Die Redaktionen werden gebeten, die Meldung nicht mehr zu verbreiten und eventuell vorhandene Bilder des ehemals Vermissten sowie weitere personenbezogene Daten entsprechend zu löschen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell