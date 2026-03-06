Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Dieseldiebstahl

In der Zeit zwischen Dienstag, 3. März 2026, 17.00 Uhr und Donnerstag, 5. März 2026, 08.20 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person Diesel aus einem Bagger, welcher auf einem Feld in der Krapendorfer Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Diebe stehlen Kupferfallrohre

In der Zeit zwischen dem 23. Februar 2026, 16.00 Uhr und dem 24. Februar 2026, 7.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Personen mehrere Kupferfallrohre vom Rathaus der Stadt Cloppenburg in der Sevelter Straße. Es entstand hierdurch ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Kennzeichendiebstahl

Am Mittwoch, 4. März 2026, zwischen 21.10 Uhr und 23.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person das hintere Kennzeichen eines Audi A3, welcher auf einem Parkplatz in der Emsteker Straße vor einem Elektrogroßhandel stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 5. März 2026, gegen 11.40 Uhr, fuhr ein 45-jähriger Mann aus Garrel mit einem Pkw auf dem Beverbrucher Damm, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Fahrzeugschüssel sichergestellt. Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 5. März 2026, zwischen 12.25 Uhr und 12.42 Uhr geriet ein bislang unbekannter Fahrer eines Fahrzeugs vermutlich beim Rangieren gegen einen Ford Tourneo Custom, welcher in der Schulstraße geparkt stand. Die Person entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Garrel unter 04474/93942 - 0 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 5. März 2026, zwischen 14.40 Uhr und 15.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer vermutlich beim Parkvorgang einen Seat Ateca, welcher in der Cappelner Straße auf einem Parkplatz stand. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell