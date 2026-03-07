PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

In dem Zeitraum Freitag, den 06.03.2026, 16:00 Uhr, bis Samstag, den 07.03.2026, 07:00 Uhr, liegen keine Pressemeldungen der Polizei für den Landkreis Vechta vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 18:29

    POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 06.03.2026

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta, Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich und zwei schwerverletzten Personen Am Freitag dem 06.03.2026 um 15:20 Uhr kam es auf der B 69 im Bereich der Kreisgrenze zu Diepholz zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw. Ein 77-jähriger Mann aus Stemwede befuhr die Diepholzer Straße in Richtung Diepholz. Aus bislang ungeklärter ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 10:21

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - Festnahme nach Ladendiebstahl Am Donnerstag, 5. März 2026, gegen 11.20 Uhr, entwendeten ein Heranwachsender und ein 21-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz Elektronikzubehör in einem Elektrofachmarkt in der Großen Straße in Damme. Sie konnten jedoch durch Zeugen gestellt werden, welche die Polizei alarmierten. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete die vorläufige Festnahme zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren