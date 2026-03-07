POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - Festnahme nach Ladendiebstahl Am Donnerstag, 5. März 2026, gegen 11.20 Uhr, entwendeten ein Heranwachsender und ein 21-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz Elektronikzubehör in einem Elektrofachmarkt in der Großen Straße in Damme. Sie konnten jedoch durch Zeugen gestellt werden, welche die Polizei alarmierten. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete die vorläufige Festnahme zur ...

