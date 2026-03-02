POL-GT: Unfall auf der Langen Straße in Steinhagen
Gütersloh (ots)
Steinhagen (FK) - Samstagvormittag (28.02., 10.38 Uhr) erlitt ein 50-jähriger E-Bike-Fahrer bei einem Unfall schwere Verletzungen.
Ersten Ermittlungen nach beabsichtigte ein 56-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Langen Straße in Richtung Obersteinhagen den E-Bike-Fahrer zu überholen. Dabei kam es den Angaben nach zu einer Berührung zwischen beiden. Der E-Bike-Fahrer stürzte zu Boden. Mit einem Rettungswagen wurde 50-jährige Mann aus Halle (Westf.) in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren.
