PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall auf der Langen Straße in Steinhagen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Samstagvormittag (28.02., 10.38 Uhr) erlitt ein 50-jähriger E-Bike-Fahrer bei einem Unfall schwere Verletzungen.

Ersten Ermittlungen nach beabsichtigte ein 56-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Langen Straße in Richtung Obersteinhagen den E-Bike-Fahrer zu überholen. Dabei kam es den Angaben nach zu einer Berührung zwischen beiden. Der E-Bike-Fahrer stürzte zu Boden. Mit einem Rettungswagen wurde 50-jährige Mann aus Halle (Westf.) in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 15:11

    POL-GT: Verkehrsunfall in Marienfeld

    Gütersloh (ots) - Harsewinkel (FK) - In Höhe der Einmündung Adenauerstraße/ Bernhard-Walzig Weg im Ortsteil Marienfeld stießen Montagmorgen (02.03., 07.30 Uhr) eine 42-jährige E-Bike-Fahrerin und eine 62-jährige Fußgängerin zusammen. Die E-Bike-Fahrerin befuhr zuvor die Adenauerstraße in Richtung Bernhard-Walzig Weg. Durch den Zusammenstoß erlitt die 42-Jährige leichte Verletzungen. Die Fußgängerin wurde ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 15:03

    POL-GT: Gestohlenes Kleinkraftrad abgebrannt - Zeugen gesucht

    Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Freitagmittag (27.02., 12.59 Uhr) wurden Feuerwehr und Polizei über ein brennendes Kleinkraftrad an einem Spielplatz an der Straße Am Rathaus informiert. Im Zuge des Einsatzes stellte sich heraus, dass das Kleinkraftrad im Laufe des Vormittags von einem Parkplatz am Rathaus gestohlen worden war. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Es werden Zeugen gesucht, welche ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 14:29

    POL-GT: Zwei Körperverletzungsdelikte in Versmold

    Gütersloh (ots) - Versmold (FK) - In der Nacht zu Sonntag (01.03.) wurde die Polizei über zwei Auseinandersetzungen in Versmold informiert. Nach bisherigem Ermittlungsstand schlug ein 32-jähriger Versmolder in der Nacht zu Sonntag (01.03., 01.15 Uhr) einen 31-jährigen Versmolder mit einem Bierkrug an der Ravensberger Straße. Dieser erlitt dabei schwere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren