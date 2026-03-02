Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Körperverletzungsdelikte in Versmold

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - In der Nacht zu Sonntag (01.03.) wurde die Polizei über zwei Auseinandersetzungen in Versmold informiert.

Nach bisherigem Ermittlungsstand schlug ein 32-jähriger Versmolder in der Nacht zu Sonntag (01.03., 01.15 Uhr) einen 31-jährigen Versmolder mit einem Bierkrug an der Ravensberger Straße. Dieser erlitt dabei schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Der Tatverdächtige war deutlich alkoholisiert. Ihm wurde eine Blutprobe abgenommen.

Um 03.50 Uhr in derselben Nacht wurde die Polizei über eine Auseinandersetzung an der Ravensberger Straße in Höhe der Bielefelder Straße informiert. Dort soll ein bislang unbekannter Mann einen 45-jährigen geschlagen haben. Anschließend sei der Täter weggelaufen. Er war ca. 180-185 cm groß, schlank und hatte kurze Haare. Der Verletzte wurde durch einen Rettungsdienst erstversorgt. Zu diesem Sachverhalt sucht die Polizei Zeugen. Wer kann Angaben zu dem beschrieben Mann oder der Tat machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

