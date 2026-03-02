POL-GT: Verkehrsunfall in Marienfeld
Gütersloh (ots)
Harsewinkel (FK) - In Höhe der Einmündung Adenauerstraße/ Bernhard-Walzig Weg im Ortsteil Marienfeld stießen Montagmorgen (02.03., 07.30 Uhr) eine 42-jährige E-Bike-Fahrerin und eine 62-jährige Fußgängerin zusammen. Die E-Bike-Fahrerin befuhr zuvor die Adenauerstraße in Richtung Bernhard-Walzig Weg. Durch den Zusammenstoß erlitt die 42-Jährige leichte Verletzungen. Die Fußgängerin wurde schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.
