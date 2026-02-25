Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Herrenloser Hund reißt Reh - Zeugen gesucht

Weisenheim am Sand (ots)

Bereits am Montag, dem 16.02.2026, kam es in Weisenheim am Sand auf freier Flur zu einem Vorfall mit einem herrenlosen Hund. Der Hund sei gegen 10 Uhr im Bereich des Feldweges hinter der Baumschule, am Ortsrand von Weisenheim am Sand in Richtung Lambsheim, alleine einem Reh hinterhergejagt und habe dieses mehrfach gebissen. Das Tier war so schwer verletzt, dass es durch den zuständigen Jagdausübungsberechtigten erlegt werden musste. Zwei Anwohner hatten den Hund gesehen und die Polizei verständigt. Er habe schwarzbraunes Fell und einen weißen Fleck am Hals.

Die Kriminalpolizei Neustadt hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Wer kann Hinweise zu dem Hund und insbesondere dessen Halter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell