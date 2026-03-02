Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrüche und Diebstahl in Neubaugebiet

Gütersloh (ots)

Werther (MS) - In einem Neubaugebiet "Blotenberg" in der Alfred-Weinberg-Straße kam es zwischen Freitagabend (27.02., 17:00 Uhr) und Samstagmorgen (28.02., 08:30 Uhr) zu zwei Einbrüchen sowie einem Diebstahl. Bei den angegangenen Objekten handelt es sich um Rohbauten.

Bislang unbekannte Täter brachen im Bereich einer Doppelhaushälfte das Schloss eines Containers auf. Aus dem Container entwendeten sie diverse Werkzeuge.

Einige Häuser weiter wurden Dachlatten von einer Baustelle gestohlen.

Schließlich wurde in den Rohbau eines freistehenden Einfamilienhauses eingebrochen. Durch ein Überwachungssystem konnte die Tatzeit auf Samstagnacht (28.02., 00:37 Uhr) eingegrenzt werden. Im rückwärtigen Bereich des Hauses schlugen die bislang unbekannten Täter das Glas der Terrassentür ein und gelangten darüber in das Haus. Sie entwendeten diverse Werkzeuge aus verschiedenen Räumlichkeiten.

Aufgrund der Nähe der Tatorte zueinander ist ein Zusammenhang zwischen den drei Taten wahrscheinlich.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um das Neubaugebiet "Blotenberg" oder in dessen Umgebung im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

