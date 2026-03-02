Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeugen für Raubdelikt in Rheda-Wiedenbrück gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Bislang unbekannte junge Männer griffen Freitagabend (27.02., 20.50 Uhr) einen Mann an einem Spielplatz an der Straße Am Bödingsfeld an. Den Angaben nach schlugen und traten zwei Personen aus der Gruppe den 25-Jährigen und raubten Bargeld. Der Rheda-Wiedenbrücker erlitt leichte Verletzungen. Die Gruppe soll insgesamt aus zehn bis fünfzehn Personen bestanden haben.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Hinweise zu der Tat und zu der Personengruppe geben? Angaben nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

