POL-GT: Verkehrsunfall zwischen Pkw und 9-jährigem Kind in Avenwedde

Gütersloh (ots)

Gütersloh (CJ) - Am 01.03.2026 befuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Harsewinkel gegen 15:43 Uhr die Friedrichsdorfer Straße in Fahrtrichtung Isselhorster Straße. Ein 9-jähriges Kind wollte die Friedrichsdorfer Straße in Höhe des Bahnhofs in Avenwedde über den dortigen Fußgängerüberweg überqueren. Auf dem Fußgängerüberweg kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Kind. Das Kind wurde dabei leicht verletzt. Zur Kontrolle wurde das Kind in ein Bielefelder Krankenhaus gebracht. Die Eltern des Kindes wurden informiert.

