POL-GT: Verkehrsunfallflucht in Rheda-Wiedenbrück - Jogger gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Dienstagabend (24.05., 19.45 Uhr) kollidierten auf einem Radweg an der Mittelhegge am Landesgartenschaugelände in Rheda-Wiedenbrück eine 43-jährige Pedelec-Fahrerin und ein Fahrradfahrer. Die Rheda-Wiedenbrücker Pedelec-Fahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Unfall geschah den Angaben nach im Bereich der Skaterbahn vor einer Brücke.

Nach dem Zusammenstoß kam es zwischen den Beteiligen zu einem Streit. Der bislang unbekannte Fahrradfahrer fuhr anschließend in Richtung Schloss Rheda davon. Er trug eine gelbe Mütze.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren aufgrund der Unfallflucht eingeleitet und sucht Zeugen. Insbesondere einen Jogger, welcher sich vor Ort nach dem Befinden der 43-Jährigen erkundigt hat. Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

