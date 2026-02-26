Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei stellt mutmaßliche Grabschmuckdiebe

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (FK) - Eine allgemeine Verkehrskontrolle verlief Mittwochmorgen (25.02., 10.35 Uhr) anders als erwartet. Der 36-jährige Fahrer des in Polen zugelassenen Fahrzeugs befuhr die Uthofstraße, als er von der Polizei kontrolliert wurde. Begleitet wurde er von einem 43-jährgen Mann. Beide Männer stammen aus Schlangen. In dem Mercedes fanden die Beamten diversen Grabschmuck vor. Es besteht der Verdacht, dass Teile der aufgefundenen Gegenstände von Diebstählen auf umliegenden Friedhöfen stammen. Der Grabschmuck wurde sichergestellt. Gegen den 36-jährigen Fahrer des Wagens wurde ein Verfahren eingeleitet. Die Rolle des Beifahrers ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell