Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Telekommunikationsgeschäft

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MS) - Bislang unbekannte Täter sind am Sonntag (01.03., 00:00 - 11:00 Uhr) in ein Telekommunikationsgeschäft in der Straße Großer Wall in Rheda eingebrochen. Die Täter schlugen den Ermittlungen zufolge mit einem Stein die gläserne Eingangstür ein. Sie durchwühlten im Innenraum sämtliche Schubladen.

Nach ersten Angaben wurden zwei Laptops gestohlen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Personen in der Umgebung beobachtet? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

