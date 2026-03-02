PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Telekommunikationsgeschäft

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MS) - Bislang unbekannte Täter sind am Sonntag (01.03., 00:00 - 11:00 Uhr) in ein Telekommunikationsgeschäft in der Straße Großer Wall in Rheda eingebrochen. Die Täter schlugen den Ermittlungen zufolge mit einem Stein die gläserne Eingangstür ein. Sie durchwühlten im Innenraum sämtliche Schubladen.

Nach ersten Angaben wurden zwei Laptops gestohlen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Personen in der Umgebung beobachtet? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

  • 02.03.2026 – 13:42

    POL-GT: Bäckereieinbruch in Rheda

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (MS) - Bislang unbekannte Täter sind in der Sonntagnacht (01.03., 00:04 Uhr) in eine Bäckerei in der Fontainestraße im Ortsteil Rheda eingebrochen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hebelten die Täter die Schiebetür des Haupteingangs auf und gelangten darüber in das Ladenlokal. Der Tatzeitraum konnte durch ein Alarmsystem eingegrenzt werden. Nach bisherigen Ermittlungen flüchteten die Täter ohne Diebesgut. In unmittelbarer Umgebung ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 11:38

    POL-GT: Zeugen für Raubdelikt in Rheda-Wiedenbrück gesucht

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Bislang unbekannte junge Männer griffen Freitagabend (27.02., 20.50 Uhr) einen Mann an einem Spielplatz an der Straße Am Bödingsfeld an. Den Angaben nach schlugen und traten zwei Personen aus der Gruppe den 25-Jährigen und raubten Bargeld. Der Rheda-Wiedenbrücker erlitt leichte Verletzungen. Die Gruppe soll insgesamt aus zehn bis fünfzehn Personen bestanden haben. Die ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 19:35

    POL-GT: Verkehrsunfall zwischen Pkw und 9-jährigem Kind in Avenwedde

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (CJ) - Am 01.03.2026 befuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Harsewinkel gegen 15:43 Uhr die Friedrichsdorfer Straße in Fahrtrichtung Isselhorster Straße. Ein 9-jähriges Kind wollte die Friedrichsdorfer Straße in Höhe des Bahnhofs in Avenwedde über den dortigen Fußgängerüberweg überqueren. Auf dem Fußgängerüberweg kam es zum ...

    mehr
