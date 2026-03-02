PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GT: Bäckereieinbruch in Rheda

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MS) - Bislang unbekannte Täter sind in der Sonntagnacht (01.03., 00:04 Uhr) in eine Bäckerei in der Fontainestraße im Ortsteil Rheda eingebrochen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hebelten die Täter die Schiebetür des Haupteingangs auf und gelangten darüber in das Ladenlokal. Der Tatzeitraum konnte durch ein Alarmsystem eingegrenzt werden. Nach bisherigen Ermittlungen flüchteten die Täter ohne Diebesgut.

In unmittelbarer Umgebung beobachteten Zeugen eine verdächtige männliche Person. Der Mann wurde als schlank beschrieben. Er trug eine dunkle Jacke, eine rote Hose und helle Schuhe.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf die beschriebene Person geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

