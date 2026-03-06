Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 06.03.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta, Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich und zwei schwerverletzten Personen Am Freitag dem 06.03.2026 um 15:20 Uhr kam es auf der B 69 im Bereich der Kreisgrenze zu Diepholz zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw. Ein 77-jähriger Mann aus Stemwede befuhr die Diepholzer Straße in Richtung Diepholz. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw Hyundai. Bei dem Frontalzusammenstoß wurden der 54-jährige Fahrer des Hyundai, sowie eine 24-jährige Insassin schwer und die 58-jährige Beifahrerin lebensgefährlich verletzt (alle aus Vechta). Die Insassen des Hyundai mussten durch Kräfte der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug geborgen werden. Der Mann aus Stemwede wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Unfallbeteiligten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die lebensgefährlich verletzte Person wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. An beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden. Die Bundesstraße musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Der Fahrzeugverkehr wurde für diese Zeit über einen angrenzenden Parkplatz umgeleitet.

