PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 06.03.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta, Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich und zwei schwerverletzten Personen Am Freitag dem 06.03.2026 um 15:20 Uhr kam es auf der B 69 im Bereich der Kreisgrenze zu Diepholz zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw. Ein 77-jähriger Mann aus Stemwede befuhr die Diepholzer Straße in Richtung Diepholz. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw Hyundai. Bei dem Frontalzusammenstoß wurden der 54-jährige Fahrer des Hyundai, sowie eine 24-jährige Insassin schwer und die 58-jährige Beifahrerin lebensgefährlich verletzt (alle aus Vechta). Die Insassen des Hyundai mussten durch Kräfte der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug geborgen werden. Der Mann aus Stemwede wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Unfallbeteiligten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die lebensgefährlich verletzte Person wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. An beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden. Die Bundesstraße musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Der Fahrzeugverkehr wurde für diese Zeit über einen angrenzenden Parkplatz umgeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 10:21

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - Festnahme nach Ladendiebstahl Am Donnerstag, 5. März 2026, gegen 11.20 Uhr, entwendeten ein Heranwachsender und ein 21-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz Elektronikzubehör in einem Elektrofachmarkt in der Großen Straße in Damme. Sie konnten jedoch durch Zeugen gestellt werden, welche die Polizei alarmierten. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete die vorläufige Festnahme zur ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 10:09

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Es liegen aktuell keine Meldungen vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle Telefon: 04471/1860-104 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren