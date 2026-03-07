Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 07.03.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Tageswohnungseinbruch

In der Zeit zwischen Sonntag, den 22.02.2026, 11:00 Uhr, bis Freitag, den 06.03.2026, 12:20 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Ferienhaus in Molbergen. Das Ferienhaus wurde durchsucht; ob Diebesgut erlangt wurde ist noch unbekannt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 200,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen (Tel.: 04475/941220) entgegen.

Essen - Sachbeschädigung an KFZ

In der Zeit zwischen Donnerstag, den 05.03.2026, 17:00 Uhr, bis Freitag, den 06.03.2026, 07:25 Uhr, beschädigten Unbekannte zum wiederholten Male die Reifen eines geparkten PKW in der Wilhelmstraße 43 in Essen (Oldb.). Drei Reifen wurden zerstochen.

Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Tel.: 05434/924700) entgegen.

Löningen - Fahren unter Einfluss alkoholischer Getränke Am Freitag, den 06.03.2026, um 18:50 Uhr, kam es zu einer Verkehrskontrolle bei einem 37-jährigen Löninger auf der Böener Straße in Löningen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,05 Promille. Eine zweite Messung ergab einen Wert von 1,12 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Löningen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag, den 06.03.2026, um 11:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in Löningen. Ein 37-jähriger Essener befuhr mit seinem VW Touran den Wassermühlenweg in Fahrtrichtung Bunner Landstraße, während eine 72-jährige Löningerin mit ihrem E-Bike den Rad- und Fußweg der Bunner Landstraße entlangfuhr. Im Einmündungsbereich übersah der PKW-Fahrer beim Abbiegen nach rechts die vorfahrtsberechtigte Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Frau leicht verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 2.500,00 Euro.

Emstek - Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Person Am Freitag, den 06.03.2026, um circa 13:30 Uhr, kam es in Emstek zu einem Verkehrsunfall. Eine 14-jährige Emstekerin wollte mit ihrem Fahrrad die Ostlandstraße überqueren. Hier wurde sie von einer Verkehrsteilnehmerin vorgelassen. Währenddessen überholte ein unbekannter Kraftradfahrer die wartende Verkehrsteilnehmerin und stieß mit der 14-jährigen Fahrradfahrerin zusammen. Hierbei verletzte sich das Mädchen leicht. Nach einer kurzen Rücksprache entfernte sich der Kradfahrer von der Unfallstelle.

Hinweise nimmt die Polizei in Emstek (Tel.: 04473/932180) entgegen.

Cappeln - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag, den 06.03.2026, um 14:10 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in Cappeln. Ein 24-jähriger Molberger befuhr mit seinem Kraftrad die Hemmelter Straße von Warnstedt in Richtung Hemmelte, als er mit seiner Suzuki-Maschine alleinbeteiligt stürzte und sich hierbei leicht verletzte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 500,00 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 06.03.2026, in der Zeit von 06:00 Uhr bis 16:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht der/des Unfallbeteiligten in Cloppenburg. Der Renault Austral war ordnungsgemäß am Garreler Weg, Höhe Hausnummer 14, geparkt, als das andere unbekannte Fahrzeug dieses touchierte. Am geparkten Fahrzeug kam zum Sachschaden hinten links.

Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 06.03.2026, um circa 17:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht der/des Unfallbeteiligten in Cloppenburg. Der VW Golf des Anzeigeerstatters war auf dem Parkplatz des OBI-Baumarktes, Lankumer Ring 15, geparkt, als ein anderes Fahrzeug dieses beim Rangieren touchierte und sich anschließend entfernte. Am geparkten Fahrzeug kam zum Sachschaden vorne rechts im geschätzten Wert von 600,00 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/18600) entgegen.

