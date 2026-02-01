Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Flucht nach Verkehrsunfall endet mit weiterem Unfall

Gelsenkirchen (ots)

Am 01.02.2026 um 5:15 Uhr wurden Polizeibeamte an der Kreuzung Hauptstraße / Ringstraße in der Gelsenkirchener Altstadt Zeugen eines Verkehrsunfalls. Ein 42-jähriger Gelsenkirchener fuhr an einer Rotlicht zeigenden Lichtzeichenanlage einem 19-jährigen Gelsenkirchener auf. Der 42-jährige flüchtete umgehend vom Unfallort. Die Beamten verfolgten den Flüchtenden mit eingeschaltetem Blaulicht, woraufhin dieser seine Geschwindigkeit deutlich erhöhte. Beim anschließenden Versuch rechts abzubiegen verlor der Flüchtige die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen ein Verkehrszeichen, welches beschädigt wurde. Der Fahrer flüchtete zunächst fußläufig weiter, stürzte dann aber ohne Fremdeinwirkung zu Boden und verletzte sich leicht. Er konnte daraufhin durch die Polizeibeamten fixiert werden. Der Fahrzeugführer war deutlich alkoholisiert. Zudem stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs und einem Verbotenen Kraftfahrzeugrennen.

