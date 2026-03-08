Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich des Landkreises Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Am 07.03.2026, gegen 20:15 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg die Straße "Hinter dem Esch" in Holdorf. Im Rahmen der Verkehrskontrolle räumt der Fahrzeugführer den Konsum von Cannabis ein. Ein durchgeführter Drogenvortest verläuft entsprechend positiv. Eine Blutprobenentnahme wird im Krankenhaus Damme durchgeführt. Die Weiterfahrt wird ihm untersagt.

Steinfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 07.03.2026; 21:30 Uhr, befuhr eine 38-jährige aus Dinklage mit ihrem Pkw die Lohner Straße in Steinfeld, ohne in Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Damme- Trunkenheit im Verkehr

Am 07.03.2026, gegen 23:50 Uhr, befuhr ein 34-jähriger aus Damme die Vördener Straße. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer Alkohol konsumiert haben könnte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,52 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Dinklage - Trunkenheit im Verkehr

Am 08.03.26, gg. 05:45 Uhr befuhr ein 33 jähriger aus Gehrde mit einem Pkw die Badberger Straße in Dinklage. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 33 jährige unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde einbehalten und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

