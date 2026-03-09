PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfall - Kein Führerschein

Am Sonntag, den 08.03.2026, befuhr ein 19-jähriger PKW-Führer aus Barßel gegen 20:30 Uhr einen Parkplatz beim Schwimmbad in der Westmarkstraße. Hier touchierte er einen Baum, infolgedessen eine Verkehrsunfallaufnahme erforderlich wurde. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Barßeler keine entsprechende Fahrerlaubnis vorlegen konnte. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

