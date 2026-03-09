Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Barßel - Verkehrsunfall - Kein Führerschein
Am Sonntag, den 08.03.2026, befuhr ein 19-jähriger PKW-Führer aus Barßel gegen 20:30 Uhr einen Parkplatz beim Schwimmbad in der Westmarkstraße. Hier touchierte er einen Baum, infolgedessen eine Verkehrsunfallaufnahme erforderlich wurde. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Barßeler keine entsprechende Fahrerlaubnis vorlegen konnte. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html
Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell