Barßel - Verkehrsunfall - Kein Führerschein

Am Sonntag, den 08.03.2026, befuhr ein 19-jähriger PKW-Führer aus Barßel gegen 20:30 Uhr einen Parkplatz beim Schwimmbad in der Westmarkstraße. Hier touchierte er einen Baum, infolgedessen eine Verkehrsunfallaufnahme erforderlich wurde. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Barßeler keine entsprechende Fahrerlaubnis vorlegen konnte. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

