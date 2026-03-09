Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldb) - Versuchter Raub

Am Sonntag, den 08.03.2026, kam es gegen 18:00 Uhr auf einer Grünfläche nahe der Lager Hase in der Lange Straße in Essen (Oldb) zu einem versuchten Raub zum Nachteil eines 15-jährigen Jugendlichen aus Essen. Nach bisheriger Kenntnis forderten fünf Jugendliche unter Androhung von Gewalt die Geldbörse des Esseners. Als diese feststellen, dass die Geldbörse leer war, ließen sie von dem 15-Jährigen ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Freitag, den 06.03.2026 (22:00 Uhr) bis Samstag, den 07.03.2026 (05:30 Uhr) beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen PKW Mazda CX-5 auf dem Parkplatz eines Mehrparteienhauses an der Haselünner Straße. Danach verließ er Fahrzeugführer die Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Garrel - Versuchter Einbruch in Feuerwehrhaus der Gemeinde Garrel

Am Montag, den 09.03.2026, versuchte ein unbekannter Täter gegen 00:50 Uhr gewaltsam eine Seitentür des Feuerwehrhauses der Gemeinde Garrel zu öffnen. Der unbekannte Täter floh nach dem Versuch in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Drei Fahrzeuge beschädigt

In der Zeit von Samstag, den 07.03.2026, 15:15 Uhr bis Sonntag, den 08.03.2026, 12:30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter einen PKW Audi A 6 auf einem Parkplatz in der Bürgermeister-Winkler-Straße. Die Motorhaube wurde eingedellt, die Beifahrertür und der rechte Außenspiegel wurden verkratzt. In der Zeit von Sonntag, den 08.03.2026 (17:30Uhr) bis Montag, den 09.03.2026 (03:00 Uhr), wurde ein Merdedes CLA auf dem Parkplatz eines Mehrparteienhauses am Kessener Weg beschädigt. Insgesamt drei Fensterscheiben des PKWs wurden durch unbekannte Täter eingeschlagen. Durch umherfliegende Splitter wurde ein weiteres Fahrzeug in Mitleidenschaft gezogen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg / Löningen - Zahlreiche Verstöße bei Schulweg- und Verkehrskontrollen

Bereits am Freitag, den 06.03.2026, führten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Schulwegkontrollen im Bereich der Osterstraße und Emsteker Straße in Cloppenburg durch. Hierbei wurden insgesamt sieben Fahrzeugführende von E-Scootern aus dem Verkehr gezogen, die keine erforderliche bzw. aktuelle Versicherung nachweisen konnten. Zudem befuhren 21 Fahrradfahrende die falsche Seite der Straße bzw. des Geh- und Radweges. Im Rahmen weiterer Kontrollen wurde bei zwei PKW-Führern ein Fahren ohne Fahrerlaubnis festgestellt. Vier PKW-Führende nutzten widerrechtlich ihr Smartphone, ein Fahrradfahrer wurde aufgrund dessen ebenfalls zur Kasse gebeten. In insgesamt acht Fällen hatten PKW-Führende keinen Sicherheitsgurt angelegt. In einem Fall war ein Kind ungesichert im PKW unterwegs.

Auch in Löningen führten Einsatzkräfte am Freitag eine Sonderkontrolle im Rahmen der Verkehrsüberwachung durch. Ein E-Scooter-Fahrer konnte keinen Versicherungsschutz nachweisen. Ein PKW-Führer wurde wegen der Nutzung eines Smartphones zur Rechenschaft gezogen. In neun Fällen hatten Fahrzeugführende keinen Sicherheitsgurt angelegt, zwei davon konnte sogar Vorsatz nachgewiesen werden (z. B. aufgrund der Verwendung von Gurt-Adaptern).

Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta weist aufgrund des Versicherungswechsels zu Anfang März nochmals ausdrücklich darauf hin, die Aktualität des Versicherungsschutzes von versicherungspflichtigen Fahrzeugen - hier insbesondere E-Scootern und Kleinkrafträdern (umgangssprachlich: Rollern) - zu überprüfen. Auch in Zukunft werden gleichgelagerte Kontrollen stattfinden.

