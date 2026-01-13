PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Verkehrsunfallflucht auf der B213 - Polizei bittet um Hinweise

Lingen (ots)

Am Montag, dem 12.01.2026, kam es gegen 13:10 Uhr auf der B213, Abschnitt 175, im Bereich der Kreuzung Bremer Straße / Ulanenstraße in Lingen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen stand ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug an der Lichtzeichenanlage der B213 in Fahrtrichtung Lingen. Beim anschließenden Abbiegen nach rechts in die Ulanenstraße überfuhr der Lkw die dortige Verkehrsinsel sowie eine Leitplatte. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt unerlaubt in Richtung Altenlingen fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen Lkw mit weißer Zugmaschine und weißem Auflieger ohne Aufschrift gehandelt haben. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum beteiligten Lkw oder dessen Kennzeichen geben können, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 / 870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

