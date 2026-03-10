Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Diebstahl von Baustellengelände

In der Zeit zwischen Freitag, 06. März 2026 12:30 Uhr bis Montag, 09. März 2026 06:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Baustelle in der Nieberdingstraße und verschafften sich gewaltsam Zugang zu den dortigen (Büro-)Containern. Sie entwendeten diverse Werkzeuge und Elektrogeräte. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel.: 04446/959710) entgegen.

Steinfeld - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Am Samstag, 07. März 2026 in der Zeit zwischen 00:45 Uhr bis 00:57 Uhr besprühten unbekannte Täter einen Materialcontainer einer Schule in der Dammer Straße mit Farbe. Es entstand ein Schaden von ca. 350,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (Tel.: 05492/960660) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

In der Zeit zwischen Freitag, 06. März 2026 12:00 Uhr bis Montag, 09. März 2026 09:30 Uhr besprühten unbekannte Täter die Fassade einer Schule im Dominikanerweg mit Farbe. Eine Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 07. März 2026 in der Zeit zwischen 16:55 Uhr bis 22:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Audi Q5 in blau, welcher auf einem Parkplatz in der Marienstraße abgestellt worden war. Eine Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 09. März 2026 in der Zeit zwischen 08:00 Uhr bis 11:40 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Sprinter, Mercedes Benz in weiß, welcher auf einem Parkplatz in der Marktstraße abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von ca. 1.500,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell