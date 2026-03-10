PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Diebstahl von Baustellengelände

In der Zeit zwischen Freitag, 06. März 2026 12:30 Uhr bis Montag, 09. März 2026 06:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Baustelle in der Nieberdingstraße und verschafften sich gewaltsam Zugang zu den dortigen (Büro-)Containern. Sie entwendeten diverse Werkzeuge und Elektrogeräte. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel.: 04446/959710) entgegen.

Steinfeld - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Am Samstag, 07. März 2026 in der Zeit zwischen 00:45 Uhr bis 00:57 Uhr besprühten unbekannte Täter einen Materialcontainer einer Schule in der Dammer Straße mit Farbe. Es entstand ein Schaden von ca. 350,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (Tel.: 05492/960660) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

In der Zeit zwischen Freitag, 06. März 2026 12:00 Uhr bis Montag, 09. März 2026 09:30 Uhr besprühten unbekannte Täter die Fassade einer Schule im Dominikanerweg mit Farbe. Eine Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 07. März 2026 in der Zeit zwischen 16:55 Uhr bis 22:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Audi Q5 in blau, welcher auf einem Parkplatz in der Marienstraße abgestellt worden war. Eine Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 09. März 2026 in der Zeit zwischen 08:00 Uhr bis 11:40 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Sprinter, Mercedes Benz in weiß, welcher auf einem Parkplatz in der Marktstraße abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von ca. 1.500,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 12:02

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Derzeit liegen keine aktuellen Meldungen vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle POKin Julia Göken Telefon: 04471/1860-204 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 12:01

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek - Diebstahl von Baustellengelände In der Zeit zwischen Freitag, 06. März 2026 12:30 Uhr bis Montag, 09. März 2026 06:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Baustelle in der Straße Repker Damm und verschafften sich gewaltsam Zugang zu den dortigen (Büro-)Containern. Sie entwendeten diverse Werkzeuge und Elektrogeräte. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 12:36

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - Notlandung eines Kleinflugzeuges Am Sonntag, den 08.03.2026, teilte der Pilot eines Kleinflugzeuges (Cessna) gegen 14:45 Uhr der Flugleitung des Dammer Flugplatzes mit, dass er technische Probleme mit dem Fahrwerk seines Flugzeuges habe und eine zeitnahe Notladung erforderlich sein werde. Der Pilot war zuvor gegen 12:38 Uhr beim Flugplatz in Damme mit der Zielrichtung Nordseeküste ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren