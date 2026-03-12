Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Einbruch in Wohnung

Am Mittwoch, 11. März 2026 in der Zeit zwischen 09:30 Uhr bis 10:17 Uhr begaben sich unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Wohnhaus in der Lindenstraße und durchsuchten diese. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Ob Diebesgut erlangt wurde, kann derzeit nicht gesagt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Damme - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 11. März 2026 gegen 22:15 Uhr befuhr ein 52-jähriger Mann aus Damme mit seinem Pkw die Steinfelder Straße, als er durch Kräfte der Polizei Damme kontrolliert wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Lohne - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Mittwoch, 11. März 2026 gegen 06:25 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mann aus Lohne mit seinem Pkw die Bakumer Straße und beabsichtigte nach rechts in Richtung Dinklage abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer 20-Jährigen und einer 21-Jährigen, beide aus Lohne, welche mit ihren Fahrrädern die Fahrbahn an der Ampel überquerten. Beide wurden leicht verletzt.

Visbek - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, 11. März 2026 gegen 22:00 Uhr befuhr ein 19-jähriger Heranwachsender aus Esterwegen mit seinem Pkw die L 880, Wöstendollen in Richtung Lutten. In einer Kurve kam er von der Fahrbahn ab, touchierte ein Verkehrszeichen und kam auf dem Dach zum Liegen. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 7.000,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell