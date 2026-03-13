PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Donnerstag, den 12.03.2026, befuhr ein 45-jähriger PKW-Führer aus Friesoythe die Böseler Straße und wurde gegen 13:30 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung beim Fahrzeugführer fest (2,49 Promille per Vortest). Es folgte eine Blutprobenentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Barßel - Einbruch in Bürogebäude

In der Zeit von Mittwoch, den 11.03.2026 (20:30 Uhr) bis Donnerstag, den 12.03.2026 (06:25 Uhr), zerschlugen unbekannte Täter die Verglasung eines Fensters eines Bürogebäudes in der Dockstraße. Hierdurch konnte das Fenster geöffnet und ins Innere gelangt werden. Diverse Räumlichkeiten wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Nach bisheriger Erkenntnis wurde nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel unter 04499/9222024 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

