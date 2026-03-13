PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Kupferdiebstahl von Betriebsgelände

In der Zeit vom 04.03.2026 bis zum 12.03.2026, 12:30 Uhr, gelangten unbekannte Täter durch einen zuvor aufgetrennten Zaun auf das Betriebsgelände einer Firma in der Bürgerparkstraße und entwendeten hier aus abgestellten Verteilerkästen Kupferkabel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Fahrradfahrer schneidet E-Scooter-Fahrerin / Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 12.03.2026, befuhr eine 25-jährige E-Scooter-Fahrerin die Kleine Straße gegen 17:00 Uhr. Im Verlauf kam ihr ein Fahrradfahrer entgegen, der sie zum Ausweichen zwang, woraufhin sie stürzte und sich verletzte. Der Verursacher flüchtete in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leichter verletzter Person

Am Donnerstag, den 12.03.2026, befuhr eine 24-jährige PKW-Führerin aus Cloppenburg den Garreler Weg und beabsichtigte im Einmündungsbereich mit der Straße Am Dornkamp nach links abzubiegen. Hierbei übersah sie eine 25-jährige Pedelec-Fahrerin aus Cloppenburg, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Die 25-Jährige wurde leicht verletzt und einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2300,- EUR.

Cloppenburg - PKW auf Parkplatz touchiert

Am Donnerstag, den 12.03.2026, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 12:18 Uhr und 13:20 Uhr beim Ein- bzw. Ausparken einen geparkten PKW Audi A 6 auf dem Parkplatz in der Bürgermeister-Winkler-Straße. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Lindern - Einbruch in Wohnhaus

Am Donnerstag, den 12.03.2026, verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße Sandhauk und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Diebesgut. Ob etwas erlangt werden konnte ist weiterer Bestandteil der Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Emstek - Unerlaubter Umgang mit Abfällen

In der Zeit von Mittwoch, den 11.03.2026 (15:30 Uhr) bis Donnerstag, den 12.03.2026 (07:15 Uhr), wurde durch einen unbekannten Verursacher eine ölhaltige Flüssigkeit - unter Umständen Altöl - über die Oberflächenentwässerung in das Regenrückhaltebecken einer Firma in der Europa-Allee (Ecopark) eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 14:02

    POL-CLP: Einzelmeldung für den Landkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Schwerpunktkontrolle Am Mittwoch, 11. März 2026 in der Zeit zwischen 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr führten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mobile Verkehrskontrollen durch. Im Fokus der Kontrolle standen Verkehrsteilnehmer mit E-Scooter, Pedelec, S-Pedelec und E-Bike. Besonderes Augenmerk lag auf den Bereichen Geschwindigkeit, Fahrtüchtigkeit im Straßenverkehr, ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 12:35

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Einbruch in Wohnung Am Mittwoch, 11. März 2026 in der Zeit zwischen 09:30 Uhr bis 10:17 Uhr begaben sich unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Wohnhaus in der Lindenstraße und durchsuchten diese. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Ob Diebesgut erlangt wurde, kann derzeit nicht gesagt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen. ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 12:34

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Derzeit liegen keine aktuellen Meldungen vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle POKin Julia Göken Telefon: 04471/1860-204 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren