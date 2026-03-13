POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg - Kupferdiebstahl von Betriebsgelände

In der Zeit vom 04.03.2026 bis zum 12.03.2026, 12:30 Uhr, gelangten unbekannte Täter durch einen zuvor aufgetrennten Zaun auf das Betriebsgelände einer Firma in der Bürgerparkstraße und entwendeten hier aus abgestellten Verteilerkästen Kupferkabel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Fahrradfahrer schneidet E-Scooter-Fahrerin / Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 12.03.2026, befuhr eine 25-jährige E-Scooter-Fahrerin die Kleine Straße gegen 17:00 Uhr. Im Verlauf kam ihr ein Fahrradfahrer entgegen, der sie zum Ausweichen zwang, woraufhin sie stürzte und sich verletzte. Der Verursacher flüchtete in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leichter verletzter Person

Am Donnerstag, den 12.03.2026, befuhr eine 24-jährige PKW-Führerin aus Cloppenburg den Garreler Weg und beabsichtigte im Einmündungsbereich mit der Straße Am Dornkamp nach links abzubiegen. Hierbei übersah sie eine 25-jährige Pedelec-Fahrerin aus Cloppenburg, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Die 25-Jährige wurde leicht verletzt und einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2300,- EUR.

Cloppenburg - PKW auf Parkplatz touchiert

Am Donnerstag, den 12.03.2026, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 12:18 Uhr und 13:20 Uhr beim Ein- bzw. Ausparken einen geparkten PKW Audi A 6 auf dem Parkplatz in der Bürgermeister-Winkler-Straße. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Lindern - Einbruch in Wohnhaus

Am Donnerstag, den 12.03.2026, verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße Sandhauk und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Diebesgut. Ob etwas erlangt werden konnte ist weiterer Bestandteil der Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Emstek - Unerlaubter Umgang mit Abfällen

In der Zeit von Mittwoch, den 11.03.2026 (15:30 Uhr) bis Donnerstag, den 12.03.2026 (07:15 Uhr), wurde durch einen unbekannten Verursacher eine ölhaltige Flüssigkeit - unter Umständen Altöl - über die Oberflächenentwässerung in das Regenrückhaltebecken einer Firma in der Europa-Allee (Ecopark) eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

