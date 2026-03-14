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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Gefährdung des Straßenverkehrs und anschließender Verkehrsunfallflucht, mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, den 13.03.2026, kam es gegen 13:20 Uhr in Dinklage auf der Holdorfer Straße im Bereich einer Rechtskurve zu einem Verkehrsunfall. Eine 24-jährige aus Vechta befuhr mit einem Pkw die Holdorfer Straße in Richtung Dinklage und überholte im Bereich einer Rechtskurve einen vor ihr fahrenden LKW. Zeitgleich kam ihr eine 29-jährige aus Damme mit ihrem Pkw auf der genannten Strecke entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die Fahrzeugführerin aus Damme nach rechts ausweichen. Dabei kam sie von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Baum und verletzte sich leicht. Die Vechtaerin setzte die Fahrt fort, ohne anzuhalten. Sie konnte durch die Polizei noch auf Anfahrt zum Unfall festgestellt und kontrolliert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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