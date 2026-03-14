Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 14.03.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Dieseldiebstahl aus LKW-Tank

Im Zeitraum Donnerstag, 12.03.2026, 19:50 Uhr bis Freitag, 13.03.2026, 03:50 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ca. 350 Liter Dieselkraftstoff aus dem verschlossenen Tank einer Sattelzugmaschine, welche auf dem Parkplatz Lastrup Oldendorf Nord an der B213 abgestellt war. Zeugen werden gebeten sich unter 04472/932860 bei der Polizei in Lastrup zu melden.

Emstek - Einbruch in zwei PKW

In der Nacht von Donnerstag, 12.03.2026 auf Freitag, 13.03.2026 kam es in Emstek, Zum Wehmers Weg und im Finkenweg zu zwei Einbrüchen in PKW. Unbekannte gelangten in die verschlossenen Fahrzeuge und entwendeten die Infotainmentsysteme. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich unter 04473/932180 mit der Polizei Emstek in Verbindung zu setzen.

Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 13.03.2026 gegen 13 Uhr befuhr ein 57-jähriger Garreler öffentlichen Straßen in Garrel, obwohl gegen ihn aktuell ein Fahrverbot vorliegt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Löningen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Am Freitag, 13.03.2026, zwischen 12:50 Uhr und 12:55 Uhr wurde ein vor dem Kindergarten in der Mühlenstraße in Löningen abgestelltes Fahrzeug durch ein unbekanntes vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Der Fahrzeugführer / die Fahrzeugführerin entfernte sich unerlaubt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter 05432/803840 bei der Polizei in Löningen zu melden.

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