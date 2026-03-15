Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 15.03.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Einbruch in Baucontainer

In der Nacht von Freitag 13.03.2026 bis Samstag 14.03.2026 begaben sich unbekannte Täter auf ein Baustellengelände an der Warthestraße in Cloppenburg und hebelten dort die Tür eines Baucontainers auf. Aus dem Container wurden Werkzeuge und Gerätschaften im Gesamtwert von ca. 7000 Euro entwendet. Zeugen werden gebeten sich unter 0447118600 bei der Polizei in Cloppenburg zu melden.

Cloppenburg - versuchter Kupferdiebstahl Am Sonntag, 15.03.2026 gegen 00:17 Uhr befinden sich Polizeibeamte im Rahme der Streife in der Bürgerparkstraße in Cloppenburg. An einem dortigen Firmengrundstück stellen sie eine verdächtige Person fest, welche nach Ansprache unmittelbar zu Fuß flüchtet. Eine Absuche des betroffenen Grundstückes ergab, dass auf dem Gelände mehrere Stromverteilerkästen aufgebrochen wurden. Teilweise wurde Kupferkabel herausgetrennt und zum Abtransport bereitgelegt. Die Schadenshöhe kann aktuell noch nicht beziffert werden. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte die geflüchtete Person nicht mehr angetroffen werden.

Emstek - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Samstag, 14.03.2026 gegen 11:40 Uhr befährt ein 49-jähriger PKW-Fahrer aus Steinfeld die B69 in Emstek / OT Bühren und kam aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von Fahrbahn ab. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einem Straßenbaum, wodurch sich der Fahrzeugführer leichte Verletzungen zuzog. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 6500 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Samstag, 14.03.2026 um 15:50 Uhr, befährt ein 33-jähriger Cloppenburger die Dechant-Hackmann-Straße in Cloppenburg mit einem Fahrrad und kollidierte dabei mit dem rechts kommenden und bevorrechtigten PKW eines 22-jährigen aus Essen. Dabei stürzt der Cloppenburger und verletzt sich leicht. Zudem entsteht ein geschätzter Sachschaden von 1000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Radfahrer unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken steht. Ein Atemalkoholtest ergibt eine Atemalkoholkonzentration von 2,32 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell