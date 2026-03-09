Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, L 550/ Motorradfahrer zusammengestoßen

Coesfeld (ots)

Ein 34-jähriger Motorradfahrer aus Emsdetten und ein 84-jähriger Motorradfahrer aus Münster sind am Samstag (07.3.26) an der L550 zusammengestoßen. Gegen 16.30 Uhr befuhr der Emsdettener die L874 in Fahrtrichtung L550 und beabsichtigt nach links in Fahrtrichtung Havixbeck auf die L550 abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem 84-Jährigen, der in Fahrtrichtung Bahnhof die L550 befuhr. Beide erlitten Verletzungen und kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

