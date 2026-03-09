PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, L 550/ Motorradfahrer zusammengestoßen

Coesfeld (ots)

Ein 34-jähriger Motorradfahrer aus Emsdetten und ein 84-jähriger Motorradfahrer aus Münster sind am Samstag (07.3.26) an der L550 zusammengestoßen. Gegen 16.30 Uhr befuhr der Emsdettener die L874 in Fahrtrichtung L550 und beabsichtigt nach links in Fahrtrichtung Havixbeck auf die L550 abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem 84-Jährigen, der in Fahrtrichtung Bahnhof die L550 befuhr. Beide erlitten Verletzungen und kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

  • 09.03.2026 – 08:15

    POL-COE: Dülmen, Wierlings Kamp/ Hinweise erbeten

    Coesfeld (ots) - Drei Täter haben am Samstag (07.03.26) einen Zaun beschädigt, um auf ein Firmengelände am Wierlings Kamp zu gelangen. Zuvor gelang es nicht, eine Tür eines Nachbargebäudes aufzubrechen. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die Tatzeit liegt zwischen 22.55 Uhr und 23.35 Uhr. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 08:01

    POL-COE: Dülmen, An der Weberei/ Fenster beschädigt

    Coesfeld (ots) - Unbekannte haben eine Bierflasche durch eine Fensterscheibe einer Kinder und Jugendeinrichtung der neuen Spinnerei geworfen. Zwischen 18 Uhr am Samstag (07.03.26) und 12.45 Uhr am Sonntag (08.03.26) liegt die Tatzeit. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 07:53

    POL-COE: Coesfeld, Lette, Bahnhofsallee/ Versuchter Einbruch

    Coesfeld (ots) - Unbekannte haben an der Bahnhofsallee in Lette versucht, in ein Haus einzubrechen. Es gelang den Tätern nicht, die Terrassentür aufzuhebeln. Die Tatzeit liegt zwischen 00.00 Uhr am 03.03.26 und 12 Uhr am Freitag (06.03.26). Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
