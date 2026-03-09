PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Wierlings Kamp/ Hinweise erbeten

Coesfeld (ots)

Drei Täter haben am Samstag (07.03.26) einen Zaun beschädigt, um auf ein Firmengelände am Wierlings Kamp zu gelangen. Zuvor gelang es nicht, eine Tür eines Nachbargebäudes aufzubrechen. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die Tatzeit liegt zwischen 22.55 Uhr und 23.35 Uhr. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 08:01

    POL-COE: Dülmen, An der Weberei/ Fenster beschädigt

    Coesfeld (ots) - Unbekannte haben eine Bierflasche durch eine Fensterscheibe einer Kinder und Jugendeinrichtung der neuen Spinnerei geworfen. Zwischen 18 Uhr am Samstag (07.03.26) und 12.45 Uhr am Sonntag (08.03.26) liegt die Tatzeit. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 07:53

    POL-COE: Coesfeld, Lette, Bahnhofsallee/ Versuchter Einbruch

    Coesfeld (ots) - Unbekannte haben an der Bahnhofsallee in Lette versucht, in ein Haus einzubrechen. Es gelang den Tätern nicht, die Terrassentür aufzuhebeln. Die Tatzeit liegt zwischen 00.00 Uhr am 03.03.26 und 12 Uhr am Freitag (06.03.26). Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 07:44

    POL-COE: Coesfeld, Flamschen/ Schwarzer Mercedes C180 beschädigt

    Coesfeld (ots) - Auf dem Gelände des Zucht- und Reitvereins Flamschen hat ein unbekannter Autofahrer am Freitag (06.03.26) einen schwarzen Mercedes C180 beschädigt. Zwischen 11.30 Uhr und 21 Uhr liegt die Unfallzeit. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren