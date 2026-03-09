Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Wierlings Kamp/ Hinweise erbeten

Drei Täter haben am Samstag (07.03.26) einen Zaun beschädigt, um auf ein Firmengelände am Wierlings Kamp zu gelangen. Zuvor gelang es nicht, eine Tür eines Nachbargebäudes aufzubrechen. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die Tatzeit liegt zwischen 22.55 Uhr und 23.35 Uhr. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.

