PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Flamschen/ Schwarzer Mercedes C180 beschädigt

Coesfeld (ots)

Auf dem Gelände des Zucht- und Reitvereins Flamschen hat ein unbekannter Autofahrer am Freitag (06.03.26) einen schwarzen Mercedes C180 beschädigt. Zwischen 11.30 Uhr und 21 Uhr liegt die Unfallzeit. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 09:16

    POL-COE: Senden, Bulderner Straße/ Land Rover beschädigt

    Coesfeld (ots) - Auf dem Parkplatz des Cabrio Bades hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag (05.03.26) einen Land Rover beschädigt. Passiert ist das zwischen 8.30 Uhr und 10.20 Uhr. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 09:11

    POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, B58/ Alkoholisiert Auto gefahren

    Coesfeld (ots) - Für einen 55-jährigen Autofahrer aus Lüdinghausen endete die Fahrt am Donnerstag (05.03.26) an der B58 bei Ottmarsbocholt. Gegen 19.35 Uhr meldete ein Zeuge, dass ein Auto in Schlangenlinien fahren würde. Zudem habe der Zeuge in den Gegenverkehr ausweichen müssen, weil der Lüdinghauser abrupt gebremst habe. Ein freiwilliger Alkoholtest verlief mit rund 0,8 Promille positiv. Der Lüdinghauser musste ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 09:02

    POL-COE: Dülmen, Hausdülmen, Halterner Straße/ Schwarzer Skoda Fabia beschädigt

    Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag (05.03.26) einen schwarzen Skoda Fabia an der Halterner Straße in Hausdülmen beschädigt. Zwischen 14.45 Uhr und 17.50 Uhr liegt die Unfallzeit. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren