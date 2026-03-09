POL-COE: Coesfeld, Flamschen/ Schwarzer Mercedes C180 beschädigt
Coesfeld (ots)
Auf dem Gelände des Zucht- und Reitvereins Flamschen hat ein unbekannter Autofahrer am Freitag (06.03.26) einen schwarzen Mercedes C180 beschädigt. Zwischen 11.30 Uhr und 21 Uhr liegt die Unfallzeit. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell