POL-COE: Coesfeld, Flamschen/ Schwarzer Mercedes C180 beschädigt

Coesfeld (ots) - Für einen 55-jährigen Autofahrer aus Lüdinghausen endete die Fahrt am Donnerstag (05.03.26) an der B58 bei Ottmarsbocholt. Gegen 19.35 Uhr meldete ein Zeuge, dass ein Auto in Schlangenlinien fahren würde. Zudem habe der Zeuge in den Gegenverkehr ausweichen müssen, weil der Lüdinghauser abrupt gebremst habe. Ein freiwilliger Alkoholtest verlief mit rund 0,8 Promille positiv. Der Lüdinghauser musste ...

