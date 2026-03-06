PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, B58/ Alkoholisiert Auto gefahren

Coesfeld (ots)

Für einen 55-jährigen Autofahrer aus Lüdinghausen endete die Fahrt am Donnerstag (05.03.26) an der B58 bei Ottmarsbocholt. Gegen 19.35 Uhr meldete ein Zeuge, dass ein Auto in Schlangenlinien fahren würde. Zudem habe der Zeuge in den Gegenverkehr ausweichen müssen, weil der Lüdinghauser abrupt gebremst habe. Ein freiwilliger Alkoholtest verlief mit rund 0,8 Promille positiv. Der Lüdinghauser musste mit zur Wache, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten dem 55-Jährigen die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren