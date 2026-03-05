PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden/Polizei klärt mehrere Diebstähle - Besitzer von zwei sichergestellten Fahrrädern gesucht

Coesfeld (ots)

Eine 40-jährige Sendenerin beobachtete am 31. Januar auf ihrer Überwachungskamera einen Fahrraddieb auf frischer Tat. Gegen 23 Uhr machte sich der Unbekannte auf der Einfahrt ihres Hauses an der Straße Siebenstücken am Fahrrad ihres Sohnes zu schaffen und nahm das unverschlossene Rad schließlich mit in Richtung Ortsmitte. Sie folgte dem Dieb mit ihrem Auto, verlor ihn jedoch schließlich in der Straße Grottenkamp aus den Augen.

Die Sendenerin ließ die Sache jedoch nicht auf sich beruhen und teilte die Bilder der Überwachungskamera in sozialen Netzwerken. Tatsächlich meldete sich daraufhin ein Zeuge bei der Sendenerin und identifizierte den Tatverdächtigen als einen 22-jährigen Sendener.

Die eingeschaltete Polizei durchsuchte bei dem Verdächtigen. Dieser gab zu, das gestohlene Fahrrad auf seiner Flucht im Kanal versenkt zu haben. Dafür fanden die Beamten weitere Gegenstände, bei denen der Mann einräumte, dass diese ebenfalls aus Diebstählen im Bereich Senden stammen: Einen E-Scooter, fünf Fahrräder, zwei Fahrradakkus, einen Laubbläser sowie eine Feuerschale.

Dieses Diebesgut konnte zu großen Teilen bereits Taten zugeordnet und den rechtmäßigen Besitzern wieder ausgehändigt werden. Zwei E-Bikes, eines vom Hersteller "Haibike" sowie eines vom Hersteller "Koga", konnten bislang nicht zugeordnet werden.

Wer kann Angaben zum Eigentümer der beiden abgebildeten Fahrräder machen?

