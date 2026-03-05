PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Köbbinghof/ Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind in die frühere Schule am Köbbinghof eingebrochen. Zwischen 9.15 Uhr am 27.02.26 und 9.15 Uhr am Dienstag (03.03.26) warfen die Täter Scheiben ein, um ins Innere zu gelangen. Nach derzeitigem Stand wurde nichts gestohlen. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

